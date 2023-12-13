Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция, приводит ТАСС результаты голосования.

Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США.

Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников.