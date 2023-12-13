Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие
представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном
прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
За документ проголосовали 153 государства, в том числе
Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия,
Франция, Швейцария, Швеция, приводит ТАСС результаты голосования.
Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия,
Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая
Великобританию, Германию и Украину.
Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в
рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом
повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на
прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США.
Соавторами резолюции выступили несколько десятков
государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В
резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня,
а также к освобождению всех заложников.