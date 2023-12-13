Зеленский в США категорически отверг отказ от территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США категорически отверг возможность отказа от территорий в пользу России.

Киев не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта, приводит ТАСС заявление Зеленского. Он рассчитывает на продолжение помощи со стороны Запада, прежде всего США.

«И демократы, и республиканцы заверили нас в полной поддержке. Посмотрим. Но до этого мы всегда верили в поддержку нашего стратегического партнера — США, будем надеяться, что оно так все и продолжится, и Украина не останется один на один», — сказал Зеленский.

Ранее он лишь пожал плечами, реагируя на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, заданный во время его встречи с Байденом в Овальном кабинете.

На Западе все чаще поднимают эту тему, в частности на днях американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, заявил, что идея о возможности возвращения Украины к границам 1991 года нелепа, и киевским властям придется уступить России часть территорий.