Байден заявил об исчерпании возможностей для помощи Украине

Соединенные Штаты быстрыми темпами приближаются к исчерпанию возможности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины, заявил президент США Джо Байден.

«Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Байдена, Соединенные Штаты «продолжат поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока это в их силах». В пример Байден привел военную помощь Киеву на 200 миллионов долларов.

«Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты не смогут оказывать помощь Украине. Мы должны доказать, что он ошибается», — заключил Байден, призвав законодателей принять дополнительные бюджетные ассигнования для Украины.