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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заявил об исчерпании возможностей для помощи Украине

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты быстрыми темпами приближаются к исчерпанию возможности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины, заявил президент США Джо Байден.

«Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Байдена, Соединенные Штаты «продолжат поставлять Украине критически важное вооружение и технику, пока это в их силах». В пример Байден привел военную помощь Киеву на 200 миллионов долларов.

«Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты не смогут оказывать помощь Украине. Мы должны доказать, что он ошибается», — заключил Байден, призвав законодателей принять дополнительные бюджетные ассигнования для Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...