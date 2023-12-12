Колледжи зачислят участников СВО без учета оценок в аттестате

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о первоочередном приеме в техникумы и колледжи участников СВО, а также их детей без учета оценок в школьном аттестате

Согласно закону, право первоочередного зачисления в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов в школьном аттестате представляется участникам СВО и принимавшим участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также детям указанных лиц.

Таким же образом в техникумы и колледжи по образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования смогут поступать дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении ими трудовых обязанностей.

Кроме того, в законопроекте уточняются обязанности педагогических работников. В частности, теперь они обязаны формировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, к памяти защитников Отечества, бережное отношение к культурному наследию и традициям.