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Льготной ипотеке предрекли «последние дни»

Источник:
Sibnet.ru
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Льготная ипотека в России в нынешнем ее формате доживает «последние дни», заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По словам замминистра, решение о внесении изменений в государственную ипотечную программу уже разрабатывается в правительстве и может быть принято уже до конца 2023 года, пишут «Ведомости».

«Нам важно сделать те решения, которые будут приняты, чтобы они были приняты аккуратно и взвешенно, поэтому до сих пор идут дискуссии и вопрос прорабатывается, но мне кажется, до конца года решение будет принято», — пояснил чиновник.

Чебесков отметил, что Минфин, Центробанк и правительство обеспокоены ростом льготного ипотечного портфеля, который привел к перегреву рынка. В то же время власти осознают высокую социальную значимость этого инструмента, на который рассчитывают граждане.

Правительство в сентябре правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%, а также уменьшило на 0,5 процентных пункта максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным программам.

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