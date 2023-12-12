Путин объяснил необходимость правок Конституции

Принятые несколько лет назад поправки Конституции были необходимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.

«Пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел тоже, как известно, плебисцит всенародный, были приняты эти поправки», — сказал Путин.

Он уточнил, что существенные изменения были связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений. Также в поправках были затронуты некоторые другие вопросы социального характера

Путин также напомнил, что главным и основным в Конституции остается защита прав, свобод, интересов граждан.