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Раскрыты подробности завещания Жириновского

Источник:
«Лента.ру»
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Владимир Жириновский завещал своей партии 70% своих средств, сообщил бывший депутат Госдумы из рядов ЛДПР Василий Власов.

По словам парламентария, еще 10% отошли Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР, а остальные 20% получат дети политика. Всего партия получила от Жириновского около 2 миллиардов рублей.

«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую. Оставил около 2 миллиардов рублей», — подчеркнул Власов.

У Жириновского было трое детей, из них двое — внебрачные. Таким образом, каждому из троих детей политика по завещанию полагается лишь 6,6% состояния политика.

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.

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