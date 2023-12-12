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АвтоВАЗ выпустит турбомотор для Lada Vesta

Источник:
«Российская газета»
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АвтоВАЗ выпустит турбомотор для Lada Vesta, сообщил директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков.

Речь идет о силовом агрегате мощностью до 150 лошадиных сил, уточнил представитель автозавода. По словам Груненкова, такая мощность является оптимальной с точки зрения транспортного налога.

Турбомотор появится на автомобилях семейства Lada Vesta, а также на перспективных моделях АвтоВАЗа. Пока неизвестно, что будет ли это двигатель собственной разработки или АвтоВАЗ намерен закупать мотор у стороннего производителя.

Ранее АвтоВАЗ представил обновленный 1,8-литровый бензиновый двигатель в версии Evo. Мотор является вторым поколением появившегося в 2016 году силового агрегата с заменой западных комплектующих на отечественные.

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