Верховный суд разрешил конфискацию совместной собственности супругов

Верховный суд разрешил конфисковать совместную собственность супругов, если один из членов семьи признан виновным в совершении преступления.

Суд также поставил, что при конфискации машины, на которой совершили преступление, нужно учитывать, что право собственности на транспортное средство возникает с момента передачи, а не с момента госрегистрации, передает РАПСИ.

По мнению судей, принятые в иных видах судопроизводства обеспечительные меры в отношении предмета, подлежащего конфискации, а также наличие обременения «не относятся к числу причин, исключающих конфискацию» этого предмета.

При прекращении уголовного дела или преследования по нереабилитирующим основаниям могут быть конфискованы «только те предметы, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу».

Прекращение дела в этом случае допускается лишь при разъяснении подсудимому правовых последствий принятого решения. Если обвиняемый или близкие родственники умершего подсудимого выступают против прекращения дела, производство продолжают в обычном порядке.