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Верховный суд разрешил конфискацию совместной собственности супругов

Источник:
Sibnet.ru
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Верховный суд разрешил конфисковать совместную собственность супругов, если один из членов семьи признан виновным в совершении преступления.

Суд также поставил, что при конфискации машины, на которой совершили преступление, нужно учитывать, что право собственности на транспортное средство возникает с момента передачи, а не с момента госрегистрации, передает РАПСИ.

По мнению судей, принятые в иных видах судопроизводства обеспечительные меры в отношении предмета, подлежащего конфискации, а также наличие обременения «не относятся к числу причин, исключающих конфискацию» этого предмета.

При прекращении уголовного дела или преследования по нереабилитирующим основаниям могут быть конфискованы «только те предметы, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу».

Прекращение дела в этом случае допускается лишь при разъяснении подсудимому правовых последствий принятого решения. Если обвиняемый или близкие родственники умершего подсудимого выступают против прекращения дела, производство продолжают в обычном порядке.

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GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...