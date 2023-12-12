Вышел трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» от ТНТ

Телеканал ТНТ показал первый трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!», премьера которого состоится 31 декабря в 20.30.

В центре сюжета новогодней комедии айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который дома балуется разными опытами, которые в лучшем случае заканчиваются аварийным отключением электричества, а в худшем – путешествиями во времени.

В ходе очередного эксперимента он случайно отправляет педантичного и дотошного управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени, где тот пытается управлять уже не многоквартирным домом, а целой страной, назначив себя временным исполняющим обязанностями царя. Ему помогает обаятельный вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).

В это время Шурик и настоящий Иван Грозный (Тимур Батрутдинов) из-за проблем с VPN на машине времени скачут во времени и пространстве: то на рынке, где торгуют видеокассетами, кепками USA и тамагочи, то на приеме у Петра I, который в погоне за трендами готов на все.

Тем временем режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) сниматься в космос, а помешанная на соцсетях жена Буншы Ульяна Андреевна (Ольга Бузова) уже вызывает санитаров.

Кроме основных героев, зрители увидят еще много персонажей в исполнении известных артистов и музыкантов.

Идея фильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами.