Вышел трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» от ТНТ

Телеканал ТНТ показал первый трейлер новогоднего фильма
«Иван Васильевич меняет все!», премьера которого состоится 31 декабря в 20.30.
В центре сюжета новогодней комедии айтишник на фрилансе
Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который дома балуется
разными опытами, которые в лучшем случае заканчиваются аварийным отключением
электричества, а в худшем – путешествиями во времени.
В ходе очередного эксперимента он случайно отправляет
педантичного и дотошного управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени,
где тот пытается управлять уже не многоквартирным домом, а целой страной,
назначив себя временным исполняющим обязанностями царя. Ему помогает
обаятельный вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
В это время Шурик и настоящий Иван Грозный (Тимур
Батрутдинов) из-за проблем с VPN на машине времени скачут во времени и пространстве:
то на рынке, где торгуют видеокассетами, кепками USA и тамагочи, то на приеме у
Петра I, который в погоне за трендами готов на все.
Тем временем режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти
избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) сниматься в космос, а помешанная на
соцсетях жена Буншы Ульяна Андреевна (Ольга Бузова) уже вызывает санитаров.
Кроме основных героев, зрители увидят еще много персонажей в
исполнении известных артистов и музыкантов.
Идея фильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами.