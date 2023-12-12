Обнаружена связь между окрасом и характером кошек

Ученые Калифорнийского университета в США обнаружили связь между характером кошек и цветом их шерсти.

Специалисты использовали десять терминов, описывающих личностные черты: активный, отстраненный, смелый, спокойный, дружелюбный, нетерпимый, застенчивый, упрямый, терпимый и поддающийся дрессировке.

Владельцам животных предлагалась приписать эти черты пяти разным цветам кошек: оранжевому, белому, черному, а также трехцветному и двухцветному, говорится в статье исследователей, опубликованной Taylor & Francis.

Оказалось, что рыжие коты дружелюбные, активные и менее застенчивые. Хозяева белых котов отметили, что они отличаются спокойствием, низкой активностью и смелостью. При этом белые животные часто бывают отчужденными.

Черные кошки демонстрировали самый разный характер — выделить у них особую черту не удалось. Двухцветные животные оказались дружелюбными и немного отстраненными, а трехцветные — отчужденными, не очень дружелюбными и нетерпеливыми.