Американский сенатор назвал позорным визит Зеленского в США

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс (штата Огайо) назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты позорным.

«Нам предстоит пройти через <...> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов», — цитирует ТАСС Вэнса. «Я уже два года в Сенате. Это самый позорный фарс, который я видел», — отметил политик.

По его словам, весь визит украинского президента задуман «исключительно для того, чтобы оказать давление на республиканцев, чтобы они оставили вопрос о [защите южной] границы и выписали Украине еще один карт-бланш».

Белый дом сообщил в воскресенье, 10 декабря, что президент Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом во вторник,12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.