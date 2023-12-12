Россияне стали массово закупаться бытовой техникой

Продажи бытовой техники восстанавливаются после падения в начале года. По итогам трех больших распродаж самым популярным товаром у россиян стала бытовая техника и электроника, сообщили участники рынка.

В среднем по России в ноябре спрос на установку техники вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес проявили жители Рязани (+182%), Новосибирска (+155%) и Санкт-Петербурга (+118%), приводит «Российская газета» данные «Авито».

Хит распродаж этого ноября — девайсы с возможностью подключения к системе умного дома: умные розетки, колонки, лампочки, различные датчики и системы. Спрос на их установку и настройку в России вырос на 42% по сравнению с прошлым годом.

По данным сервиса онлайн-платежей «ЮMoney», рост составил 36%. Наиболее популярная категория товаров в ходе распродажи — бытовая техника и электроника: в годовом выражении число продаж в этом сегменте с 10 по 12 ноября выросло на 42%, обороты повысились в 2,3 раза, а средний чек — на 62%, до 26,7 тысячи рублей.

В начале 2023 года эксперты фиксировали падение этого сегмента рынка на 15,3%. Эксперты отметили, что ситуация была скорректирована за счет вывода на рынок большого числа собственных торговых марок розничных сетей. Сыграло свою роль и замещение ушедших брендов китайскими производителями.