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Объявлена дата премьеры фильма «Триггер»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Триггер»

Полнометражный фильм «Триггер» по одноименному сериалу выйдет на «Кинопоиске» 21 декабря.

«Кинопоиск» представил новинки фильмов и сериалов декабря, среди главных премьер — полнометражный фильм «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли.

Матвеев в фильме исполняет роль психолога Артема Стрелецкого. В полнометражном фильме события будут разворачиваться спустя некоторое время после финала второго сезона сериала.

После драматичных событий — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий решает начать все заново. Он переезжает к морю, устраивается работать барменом и знакомится с Майей, которая тоже психолог. Она и помогает Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.

В вышедшем тизере к фильму «Триггер» было показано, как Стрелецкий в своих мыслях собирает всех, кто ему дорог. Компания за общим столом играет в психологическую игру. Параллельно происходят события из реальной жизни героя.

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