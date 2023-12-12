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Найдена замена иноагенту Галкину в шоу на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Лучше всех»

Детское шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале будет выходить с новой ведущей. Ренее его вел Максим Галкин, признанный иноагентом в России с сентября 2022 года.

Новой ведущей шоу «Лучше всех» стала Жанна Бадоева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Галкин был ведущим шоу талантов с ноября 2016 года по январь 2022 года. После начала СВО развлекательные программы на Первом канале убрали из эфира. Некоторые из них не вернули в эфир до сих пор.

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