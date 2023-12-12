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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бузова осудила сериал «Слово пацана» за отсутствие морали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Телеведущая Ольга Бузова посмотрела две серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вынесла ему вердикт.

«Где мораль? Что такое хорошо, что такое плохо нужно объяснять. Морали не», — сказала Бузова на видео, опубликованном в соцсети.

В пример Бузова привела момент, когда вернулся Вова-адидас. Тогда ведущая подумала, что он будет образцом морали.

«И он говорит: "Ногами нельзя бить". Потом они бьют ногами. Ну, то есть, пропаганда жестокости, пропаганда воровства». 

Бузова заявила, что сейчас другое время. Нужно учиться, любить, творить добро. А сериал «Слово пацана» не соответствует нынешним ценностям.

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GammiPluh

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mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...

Killer X

Пора уже бабу выбрать. Негр был, престарелый аутист был. Надо бабу ящитаю. Ну или мужика считающего себя...