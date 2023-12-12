Бузова осудила сериал «Слово пацана» за отсутствие морали

Телеведущая Ольга Бузова посмотрела две серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вынесла ему вердикт.

«Где мораль? Что такое хорошо, что такое плохо нужно объяснять. Морали не», — сказала Бузова на видео, опубликованном в соцсети.

В пример Бузова привела момент, когда вернулся Вова-адидас. Тогда ведущая подумала, что он будет образцом морали.

«И он говорит: "Ногами нельзя бить". Потом они бьют ногами. Ну, то есть, пропаганда жестокости, пропаганда воровства».

Бузова заявила, что сейчас другое время. Нужно учиться, любить, творить добро. А сериал «Слово пацана» не соответствует нынешним ценностям.