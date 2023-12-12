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МВФ предупредил об уничтожении свободной торговли

Источник:
РБК
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Мир может расколоться на два блока — Запад и Восток, в экстремальном варианте это приведет к убыткам для всех, заявила заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх.

«Если фрагментация будет углубляться, мы можем оказаться в новой холодной войне. Экономические издержки Второй холодной войны могут быть большими. Мир стал гораздо более интегрированным, и мы сталкиваемся с беспрецедентным количеством общих проблем, которые фрагментированный мир не может решить», — цитирует ТАСС Гопинатх.

По ее словам, если мировая экономика разделится и торговля между блоками будет прекращена, мировая экономика потеряет почти 2,5% своего ВВП, потери могут достичь 7% ВВП.

Гопинатх отметила, что при второй холодной войне, «гарантированного экономического уничтожения» может и не быть — но выгоды от свободной экономической торговли свелись бы к нулю. Она призвала искать многосторонний подход и углублять экономическое партнерство.

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GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...

Killer X

Пора уже бабу выбрать. Негр был, престарелый аутист был. Надо бабу ящитаю. Ну или мужика считающего себя...