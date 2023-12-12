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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб Чехии призвал к запугиванию России

Источник:
РИА Новости
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Только запугивание России позволит избежать потенциального вооруженного конфликта с ней, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка.

«Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно», — цитирует РИА Новости главу генштаба.

Ржегка также заявил, что «война с Россией» не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент. При этом он призвал продолжать помогать Украине, которая, по его мнению, «покупает время» для Европы.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага больше не может передавать Киеву военную помощь из своих запасов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...

Killer X

Пора уже бабу выбрать. Негр был, престарелый аутист был. Надо бабу ящитаю. Ну или мужика считающего себя...