Генштаб Чехии призвал к запугиванию России

Только запугивание России позволит избежать потенциального вооруженного конфликта с ней, заявил начальник генштаба Чехии Карел Ржегка.

«Россия должна по-настоящему увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно», — цитирует РИА Новости главу генштаба.

Ржегка также заявил, что «война с Россией» не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент. При этом он призвал продолжать помогать Украине, которая, по его мнению, «покупает время» для Европы.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Прага больше не может передавать Киеву военную помощь из своих запасов.