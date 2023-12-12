Выбраны лучшие зарубежные сериалы 2023 года

Американский институт кинематографии (AFI) выбрал лучшие сериалы 2023 года, десятку возглавил комедийный проект «Быть присяжным».

Сериал «Быть присяжным» рассказывает о работе американского суда глазами Рональда Гладдена, присяжного, который не подозревает, что все, кроме него, — актеры, и происходящее тщательно спланировано.

В десятку лучших сериалов также вошли «Грызня» (Netflix), «Медведь» (FX), «Наследники» (Max), «Начальная школа "Эбботт"» (ABC), «Одни из нас» (Max), «Покерфейс» (Peacock), «Псы резервации» (FX), «Убийства в одном здании» (Hulu), «Утреннее шоу» (Apple TV+).