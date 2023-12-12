Медведев допустил точечные изменения Конституции России

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что принятие
новой Конституции не требуется. Но он допустил, что при определенных условиях в
Конституцию внесут «точечные изменения».
«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения
настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции,
отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет и,
надеюсь, не будет»,— сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами.
По его словам Дмитрия Медведева, поправки к Конституции, как правило, требуются после революции. «А революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали»,— сказал господин Медведев. Он добавил, что «точечные изменения в Конституцию точно будут».
Россия 12 декабря отмечает День Конституции. В этом году исполняется 30 лет с момента ее принятия Конституции России.