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Медведев допустил точечные изменения Конституции России

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что принятие новой Конституции не требуется. Но он допустил, что при определенных условиях в Конституцию внесут «точечные изменения».

«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет и, надеюсь, не будет»,— сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами.

По его словам Дмитрия Медведева, поправки к Конституции, как правило, требуются после революции. «А революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали»,— сказал господин Медведев. Он добавил, что «точечные изменения в Конституцию точно будут».

Россия 12 декабря отмечает День Конституции. В этом году исполняется 30 лет с момента ее принятия Конституции России.

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GammiPluh

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Killer X

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