Что науке на самом деле известно об инопланетянах

Земля с точки зрения математики не может быть единственной
обитаемой планетой во Вселенной. Отсутствие доказательств не доказывает
отсутствие внеземной жизни, приводит The Washington Post мнение ученых.
Гипотезу о существовании инопланетян подтверждают два
научных аргумента: закон больших чисел и принцип Коперника, утверждают эксперты
проекта SETI, занятого поиском сигналов от внеземных цивилизаций.
Согласно первому аргументу в нашей галактике Млечный Путь
насчитывается около 400 миллиардов звезд, и это всего лишь одна из бесчисленных
миллиардов галактик во Вселенной, которая может не иметь границ. И может ли в
такой бесконечности существовать всего одна разумная жизнь?
«Тогда придется признать, что Земля — это чудо. Лично я так
не считаю», — сказал астроном из Института SETI в Маунтин-Вью Сет Шостак.
Принцип Коперника назван в честь ученого в XVI веке, создавшего
революционную модель Солнечной системы, где центром была не Земля, а Солнце.
По аналогии с этой моделью человечество не может считать
себя уникальным. Все что происходило на планете в последние 4 миллиарда лет,
могло произойти где угодно, гласит принцип Коперника