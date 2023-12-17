Что науке на самом деле известно об инопланетянах

Земля с точки зрения математики не может быть единственной обитаемой планетой во Вселенной. Отсутствие доказательств не доказывает отсутствие внеземной жизни, приводит The Washington Post мнение ученых.

Гипотезу о существовании инопланетян подтверждают два научных аргумента: закон больших чисел и принцип Коперника, утверждают эксперты проекта SETI, занятого поиском сигналов от внеземных цивилизаций.

Согласно первому аргументу в нашей галактике Млечный Путь насчитывается около 400 миллиардов звезд, и это всего лишь одна из бесчисленных миллиардов галактик во Вселенной, которая может не иметь границ. И может ли в такой бесконечности существовать всего одна разумная жизнь?

«Тогда придется признать, что Земля — это чудо. Лично я так не считаю», — сказал астроном из Института SETI в Маунтин-Вью Сет Шостак.

Принцип Коперника назван в честь ученого в XVI веке, создавшего революционную модель Солнечной системы, где центром была не Земля, а Солнце.

По аналогии с этой моделью человечество не может считать себя уникальным. Все что происходило на планете в последние 4 миллиарда лет, могло произойти где угодно, гласит принцип Коперника