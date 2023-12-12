Росбанк предсказал сохранение двузначной ставки ЦБ в 2024 году

Ключевая ставка Банка России останется двузначной в течение всего следующего года, считает глава Росбанка Наталья Воеводина.

«Снижение начнется, по нашим прогнозам, в районе III квартала. Первое полугодие мы проживем с максимальной ставкой», — сказала глава Росбанка в интервью ТАСС.

По прогнозам Росбанка, ключевая ставка в ближайшие месяцы все-таки останется на уровне 15%, именно такой показатель банк намерен заложить в свой план.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России будет готов снижать ключевую ставку уже в 2024 году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%, но некоторое время ставка будет все еще высокой, чтобы «затормозился маховик инфляции».

Набиуллина также отмечала, что возвращение инфляции к цели в конце 2024 года будет требовать от ЦБ поддержания жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких кварталов.