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Фадеев на фоне хайпа вокруг «Слова пацана» вспомнил бандитскую юность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Орлы и вороны»

Продюсер Максим Фадеев признался, что в юности тоже состоял в групппировке, но в Кургане, где он рос, это назвалось просто компанией.

«Энергетики. Судьба моих друзей детства сложилась по-разному. Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на "кривую"дорогу. Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались "стенка на стенку". Моя память о том времени — два ножевых ранения, — рассказал Фадеев в телеграм-канале.

В подтверждение своих слов, Фадеев напомнил, что клип на песню «Орлы и вороны» именно об этом. В нем тоже разные уличные группировки выясняют отношения.

Максим Фадеев также уверенно заявил, на умы детей и подростков влияют не фильмы и сериалы, а новости, которые идут без цензуры, сайты, которые дети могут посещать без ограничений.

«В мое время мы сбивались в "банды" не потому, что по ТВ шли фильмы про бандитов. Нам просто нечего было делать, потому что в округе был только кинотеатр в полутора часах езды от нашего района. Если мы будем отменять все фильмы и сериалы про банды, тогда нужно отменить все фильмы про войну, нужно отменить боевики как жанр», — сказал Фадеев.

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Культгид #Шоу-бизнес #Кинематограф
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