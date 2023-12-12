НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

МВД выступило против новых штрафов за скорость

Источник:
Sibnet.ru
421 3

МВД «категорически против» инициатив Минтранса о штрафах за превышение «средней скорости» и нарушений временных ограничений на информационных табло и знаках, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

«(Проект Минтранса) содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей», — отметила Волк.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии друг от друга. Минтранс предлагает ввести это понятие в ПДД и штрафовать водителей за нарушение средней скорости. Поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Также ведомство предложило штрафовать за нарушение временных ограничений скорости. Речь идет о зонах действия «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации», которые устанавливаются на крупных автомагистралях.

Еще по теме
Автомобилистам придумали новый штраф
Продлено разрешение на регистрацию машин без ОСАГО
Обозначена дата возвращения запрета на превышение средней скорости
«Госуслуги» запустили сервис безопасной купли‑продажи авто
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Новогодняя игра «Комбо» стартует на Sibnet
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Обсуждение (3)
Картина дня
Генштаб Чехии призвал к запугиванию России
Медведев допустил точечные изменения Конституции России
ЕС не сумел договориться о поставках оружия Киеву из фонда мира
МВД выступило против новых штрафов за скорость
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
92
Путин объявил об участии в президентских выборах
38
Россияне рассказали, что думают о Путине
37
США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной
26
Кремль прокомментировал стрельбу в брянской школе
24
Россия приготовила спецракеты для украинских F‑16