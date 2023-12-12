МВД выступило против новых штрафов за скорость

МВД «категорически против» инициатив Минтранса о штрафах за превышение «средней скорости» и нарушений временных ограничений на информационных табло и знаках, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

«(Проект Минтранса) содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей», — отметила Волк.

Средняя скорость — это скорость, с которой водитель проезжает определенный участок дороги между двумя камерами, находящимися на расстоянии друг от друга. Минтранс предлагает ввести это понятие в ПДД и штрафовать водителей за нарушение средней скорости. Поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Также ведомство предложило штрафовать за нарушение временных ограничений скорости. Речь идет о зонах действия «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации», которые устанавливаются на крупных автомагистралях.