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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЕС не сумел договориться о поставках оружия Киеву из фонда мира

Источник:
ТАСС
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Главы МИД Евросоюза не сумели договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставки оружия, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован. Подавляющее большинство министров заявили, что сейчас не время сокращать поддержку Украины», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, ЕС запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи, а также предсказуемому и долгосрочному финансированию.

«Все эти вопросы будут обсуждаться на саммите ЕС 14-15 декабря», — сказал Боррель.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...

Killer X

Пора уже бабу выбрать. Негр был, престарелый аутист был. Надо бабу ящитаю. Ну или мужика считающего себя...