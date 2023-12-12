ЕС не сумел договориться о поставках оружия Киеву из фонда мира

Главы МИД Евросоюза не сумели договориться о выделении нового транша Киеву в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставки оружия, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован. Подавляющее большинство министров заявили, что сейчас не время сокращать поддержку Украины», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, ЕС запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи, а также предсказуемому и долгосрочному финансированию.

«Все эти вопросы будут обсуждаться на саммите ЕС 14-15 декабря», — сказал Боррель.