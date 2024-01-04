Каким знакам Зодиака стоит сменить работу в 2024 году

Зеленый Дракон, чей год наступит в 2024, благосклонен к тем, кто захочет сделать рывок в карьере или поменять работу. Астрологи советуют особенно прислушаться к звездам нескольким знакам Зодиака.

Официально год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года. Это будет время Зеленого Деревянного Дракона. В китайской традиции дерево — элемент роста, успеха и развития, а зеленый цвет — символ жизненной силы.

Овен

Новую работу можно искать с марта, если до этого не поступят предложения о повышении или интересные задачи на старом месте работы.

Решение сменить профессию для Овнов может быть вынужденным в связи с изменившейся финансовой ситуацией. Нужно быть открытым к идее исследования других областей и изучению новых навыков.

Близнецы

Год благоприятен для смены профессиональной деятельности, но начинать с нуля объективно будет трудно.

Близнецам стоит трезво оценить силы и честно ответить на вопрос: есть ли время и возможности всю энергию вкладывать в новую профессию.

Дева

Девы в год Дракона могут обрести дело всей жизни, главное — не отмахиваться от случайных предложений, а внимательно их выслушивать.

Время и силы, вложенные в получение новых профессиональных навыков и самообразование, приведут к смене сферы деятельности или открытию своего дела.

Весы

Смена работы у Весов прогнозируется в марте-апреле. Причем вариант может быть очень перспективным.

В этом помогут новые знакомства. Не стоит бояться изменения круга общения и расширения социальных связей.

Скорпион

Звезды советуют смело менять сферу деятельности, особенно если это давнее желание, но были какие-то сомнения.

Новая профессия может существенно увеличить доход и повысить социальный статус. Год успешен для построения собственного бизнеса.

Выгодные рабочие предложения могут поступить Скорпионам весной и в конце лета.