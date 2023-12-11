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Российский флот получит три стратегических ракетоносца

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-морскому флоту России в ближайшие годы передадут еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Северодвинск.

Российский президент 11 декабря принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Атомная подводная лодка «Красноярск» — третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Впервые подлодка вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» — серийный корабль, который оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года.

Сейчас на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания, еще три строятся. Кроме того, строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», на завершающем этапе строительства находится атомный крейсер «Архангельск».

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Оборона #Армия #Оружие
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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...