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Британия пообещала «вечные санкции» против России

Источник:
ТАСС
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Великобритания оставит в силе санкции против России даже после завершения боевых действий на Украине, сообщила замминистра по делам бизнеса и торговли этой страны Нусрат Гани.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — сказала Гани во время выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

По ее словам, тем самым британские власти планируют ограничить возможности восстановления российской военной мощи. По официальным данным, импорт из России в Великобританию из-за санкций сократился на 94% с 2022 года.

В настоящее время в санкционный список Великобритании внесены около 1,8 тысячи российских физических и юридических лиц. Последний раз Лондон расширял ограничительные меры 6 декабря.

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)