Крупнейшая криптовалютная биржа откажется от рубля

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с российским рублем, говорится в официальном сообщении компании. Биржа откажется от использования российской валюты в торговых парах.

Пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX. На эту платформу можно перевести рублевые активы. Все, что для этого потребуется — привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX, отмечается в сообщении.

Пользователи также могут вывести российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января, конвертировать российские рубли в криптовалюту или обменять их на криптовалюту на спотовом рынке Binance.

Binance объявила об уходе из России в конце сентября 2023 года. Эксперты объяснили решение биржи планами на проведение IPO в США — это позволит избежать возможных претензий со стороны американского правительства.