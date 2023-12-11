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Автомобилистам придумали новый штраф

Источник:
«Коммерсантъ»
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Автомобилистов в России предложили штрафовать за нарушение временных ограничений скорости. Соответствующие изменения правил разработал Минтранс.

Речь идет о зонах действия «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации», которые устанавливаются на крупных автомагистралях. Сейчас на них отображается рекомендуемая скорость движения.

Если изменение одобрят, требования к скоростному режиму на трассах станут динамическими. Например, в случае ухудшения погоды водители должны будут руководствоваться знаками переменной информации.

При этом Минтранс предлагает штрафовать водителей с учетом ряда требований. Так, на фотографии момента нарушения, кроме автомобиля, должны быть видны табло и временный знак, на котором изображено ограничение.

Сейчас штрафы за нарушение требований, указанных на электронных табло, не предусмотрены. Наказывая водителей, ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки.

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