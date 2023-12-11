Запад уже показал новые границы Украины президенту этой страны Владимиру Зеленскому, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Политики в США и Европе все чаще говорят, что конфликт на Украине закончится на тех условиях, которые продиктует Россия. В первую очередь, Киеву предстоит пойти на территориальные уступки, отметил эксперт в эфире YouTube-канала Gegenpol.

В частности, нет никаких предпосылок для возвращения Украине регионов, которые уже официально стали частью России — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Аналогичная ситуация с Крымом.

При этом Москва не позволит Украине стать членом НАТО, поскольку на данный момент ВСУ проигрывают стратегическое противостояние с российской армией. Если Россия перейдет в наступление, Киеву придется принять все условия Кремля, подчеркнул американский эксперт.