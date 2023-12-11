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США попросили Израиль закончить войну в Газе до конца года

Источник:
The Economist
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Американские власти попросили Израиль закончить военную операцию в секторе Газа к новому году, пишет The Economist со ссылкой на источник во властных кругах.

Позицию американских властей донес госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль. Публично власти обеих стран отрицают, что администрация США установила какие-либо сроки для израильтян.

Кроме того, власти США требуют, чтобы Израиль предпринял больше усилий для «облегчения страданий палестинского мирного населения», особенно на юге сектора Газа, сообщили источники.

Армия обороны Израиля, скорее всего, продолжит военную кампанию, хотя и меньшей интенсивности и с опорой на сухопутные силы. При таком сценарии палестинское движение «Хамас» продолжит контролировать часть Газы, считают эксперты.

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