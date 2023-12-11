Костомаров впервые прокатился по льду после ампутации ног. ВИДЕО

Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся обеих стоп из-за тяжелой пневмонии, впервые прокатился по льду на коньках после ампутации.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — подписал Костомаров видео в телеграм-канале.

Фигурист попал в больницу в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Он перенес ампутации стоп, голеней, кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

Костомаров — олимпийский чемпион Турина в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. После завершения спортивной карьеры участвовал во многих ледовых шоу и телепроектах.