НАВЕРХ

Костомаров впервые прокатился по льду после ампутации ног. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся обеих стоп из-за тяжелой пневмонии, впервые прокатился по льду на коньках после ампутации.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — подписал Костомаров видео в телеграм-канале.

Фигурист попал в больницу в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Он перенес ампутации стоп, голеней, кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

Костомаров — олимпийский чемпион Турина в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. После завершения спортивной карьеры участвовал во многих ледовых шоу и телепроектах.

Еще по теме
Фигурист США с русскими корнями установил невероятное достижение
Фигурист Малинин первым исполнил четверной аксель в короткой
Валиева выиграла этап Гран-при России с двумя падениями
Валиева оказалась за бортом на этапе Гран-при России в Казани
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Чемпионка мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе Эбани Бриджес
Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье
10.12.2023 20:36
Российская фигуристка Камила Валиева
Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран‑при России
26.11.2023 14:27
Украинская гимнастка Влада Никольченко
Украинскую гимнастку выгнали из сборной за ненависть к Польше
24.11.2023 13:00
Видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов
Казахстанский блогер вызвал сына Кадырова на поединок
12.11.2023 11:12
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ разгромила агентурную сеть Киева в Крыму
США попросили Израиль закончить войну в Газе до конца года
Ким Чен Ын сменил личный автомобиль
Экономику РФ сравнили с мчащимся со скоростью 200 км/ч гонщиком
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
92
Путин объявил об участии в президентских выборах
40
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
38
Россияне рассказали, что думают о Путине
37
США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной
24
Кремль прокомментировал стрельбу в брянской школе