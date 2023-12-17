Большинство россиян (61%) раздражает молчание и игнорирование просьб в чатах, следует из результатов опроса, проведенного школой IT-профессий Skillfactory и сервисом развития карьеры «Эйч».

Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметили, что в онлайн-общении их больше всего пугает неверное восприятие эмоций коллег, приводят «Известия» результаты опроса.

34% выводят из себя безграмотные сообщения. Флуд и сообщения не по теме работы не нравятся 30% опрошенных. 17% не любят, когда им отвечают кратко, например, словами «спасибо» или «ок». Еще россияне не терпят плохое качество интернета у коллег (25%), отправку ими GIF-изображений (5%) и стикеров (3%).

Еще четверть (24%) настораживает, когда коллеги ставят точки в конце предложений. А каждый десятый не любит получать реакции на сообщения вместо ответа.