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Россияне указали, что их больше всего раздражает в рабочих чатах

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство россиян (61%) раздражает молчание и игнорирование просьб в чатах, следует из результатов опроса, проведенного школой IT-профессий Skillfactory и сервисом развития карьеры «Эйч».

Чуть меньше половины (44%) ненавидят, когда им отправляют голосовые сообщения. По их мнению, рабочие вопросы лучше решать в переписке. Также 37% опрошенных отметили, что в онлайн-общении их больше всего пугает неверное восприятие эмоций коллег, приводят «Известия» результаты опроса.

34% выводят из себя безграмотные сообщения. Флуд и сообщения не по теме работы не нравятся 30% опрошенных. 17% не любят, когда им отвечают кратко, например, словами «спасибо» или «ок». Еще россияне не терпят плохое качество интернета у коллег (25%), отправку ими GIF-изображений (5%) и стикеров (3%).

Еще четверть (24%) настораживает, когда коллеги ставят точки в конце предложений. А каждый десятый не любит получать реакции на сообщения вместо ответа.


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