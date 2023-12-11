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Определена самая несчастная страна Евросоюза

Источник:
РИА Новости
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Болгария второй раз подряд стала самой несчастной страной Евросоюза, к такому выводы пришли эксперты издание Independent со ссылкой на Евростат.

«Болгария — единственная страна, набравшая менее шести баллов (5,6 из десяти) по общему индексу удовлетворенности жизнью», — говорится в публикации.

На первом месте оказалась Австрия, набравшая 7,9 балла. Польша, Финляндия и Румыния заняли второе место, набрав 7,7 балла. Германия в этом году оказалась одной из самых несчастливых стран с 6,5 балла. Эксперты связали это с наблюдающимся в ФРГ экономическим застоем и миграционным кризисом.

В перечень критериев оценки показателей удовлетворенности жизнью входили уровень образования, семейная и финансовая стабильность, проведение досуга, взаимодействие в социуме и другие.

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