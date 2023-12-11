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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ запустил в производство новый двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ возобновил производство двигателей объемом 1,8 литра, из-за большого объема изменений ему дали новое имя — 1,8 Evo.

Мотор 1,8 Evo — обновленная версия силового агрегата, впервые представленного в 2016 году. Из-за антироссийских санкций и связанного с ними прекращения поставок комплектующих в версии Evo внедрены 25 новых деталей как российских поставщиков, так и восточных партнеров.

Мощность двигателя осталась прежней – 122 лошадиные силы. Его по-прежнему можно заправлять 92-м бензином.

Инженеры АвтоВАЗа смогли победить «масложор». Была снижена пульсация давления топлива, благодаря чему удалось повысить ездовой комфорт. Также применена «безвтыковая» шатунно-поршневая группа, исключающая контакт поршня с клапаном при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель 1,8 первоначально будет предлагаться только с вариатором. Эту деталь планируют закупать у восточного партнера. В конце 2024 — начале 2025 года двигатели Evo начнут оснащать шестиступенчатой механикой, которая также будет иностранного производства.

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