Федеральная служба безопасности России в 2023 году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова», — сказано в сообщении.

По данным ЦОС, в том числе выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ. «Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств», — уточнили в ФСБ.

«Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ», — отметили в ЦОС. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб», причастных к совершению диверсий на железной дороге, подрывам газопроводов, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Минобороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции.