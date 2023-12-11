НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ разгромила агентурную сеть Киева в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
394 3

Федеральная служба безопасности России в 2023 году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова», — сказано в сообщении.

По данным ЦОС, в том числе выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ. «Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств», — уточнили в ФСБ.

«Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ», — отметили в ЦОС. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб», причастных к совершению диверсий на железной дороге, подрывам газопроводов, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Минобороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции.

Еще по теме
Российские военные уничтожили украинские заводы боеприпасов
Украина похвасталась «наработками» по захвату Крыма
Киев получил инструкции Пентагона на 2024 год
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Стикеры «Слово пацана» появились в Telegram
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.