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Александра Пахмутова попала в больницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Композитор Александра Пахмутова попала в больницу, из-за короновируса у нее появились осложнения.

О госпитализации Пахмутовой сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, композитор сама обратилась к медикам из-за проблем с сердцем. Ей диагностировали коронавирус и отправили в инфекционное отделение.

Ранее канал сообщал о сердечном приступе артистки, но директор фонда Пахмутовой опроверг эту информацию. Официального подтверждения о госпитализации тоже нет.

Александре Пахмутовой в ноябре исполнилось 94 года. В сентябре скончался ее супруг Николай Добронравов.

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