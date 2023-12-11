Композитор Александра Пахмутова попала в больницу, из-за короновируса у нее появились осложнения.

О госпитализации Пахмутовой сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, композитор сама обратилась к медикам из-за проблем с сердцем. Ей диагностировали коронавирус и отправили в инфекционное отделение.

Ранее канал сообщал о сердечном приступе артистки, но директор фонда Пахмутовой опроверг эту информацию. Официального подтверждения о госпитализации тоже нет.

Александре Пахмутовой в ноябре исполнилось 94 года. В сентябре скончался ее супруг Николай Добронравов.