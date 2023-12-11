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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден срочно вызвал Зеленского в Вашингтон

Источник:
РБК
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Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон 12 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден пригласил президента Украины <...> чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России. <...> лидеры обсудят насущные нужды Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент», — говорится в сообщении.

В офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский посетит США по завершении визита в Аргентину. «11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», — приводит РБК сообщение офиса.

Среди ключевых тем на переговорах там назвали «продолжение сотрудничества Украины и США в военной сфере, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координацию усилий двух государств в следующем году».

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.