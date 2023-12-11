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МИД заявил, что переговоры по Украине можно вести только с Западом

Источник:
ТАСС
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Украинский конфликт завершится переговорами с западными хозяевами киевских марионеток, уверен посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Понятно, что переговоры вести с людьми, которые сами признаются в том, что приехал [премьер-министра Великобритании Борис] Джонсон и сказал, "мы ни о чем договариваться не будем", и мы взяли под козырек и пошли выполнять. Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться?» — цитирует ТАСС Мирошника.

Он отметил, что пока Запад не демонстрирует желания договариваться. По словам дипломата, условия для начала переговоров созреют, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда <...> украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня на Украине, — это же не украинская власть».

«Обязательно все придет к миру, обязательно это все закончится. Но, к сожалению, пока все будет идти кровавым образом. Пока мы вышли и находимся на вот этом пике. И мы будем освобождать территорию Украины. Потому что пока вариантов сосуществования с этим режимом я на самом деле совершенно не вижу», — подчеркнул Мирошник.

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Политика #Мир
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