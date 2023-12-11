Объявлены лучшие зарубежные фильмы 2023 года

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов 2023 года.

Среди лучших фильмов оказались самые обсуждаемые проекты — фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Полный список выглядит следующим образом:

«Американское чтиво» (Корд Джефферсон)

«Барби» (Грета Гервиг)

«Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос)

«Май, декабрь» (Тодд Хейнс)

«Маэстро» (Брэдли Купер)

«Оппенгеймер» (Кристофер Нолан)

«Оставленные» (Александр Пэйн)

«Прошлые жизни» (Селин Сон)

«Убийцы цветочной луны» (Мартин Скорсезе)

«Человек-паук: Паутина вселенных» (Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс)

Десятку AFI считают показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в прошлом году сразу семь из 10 фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Киноакадемии.