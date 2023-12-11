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Объявлены лучшие зарубежные фильмы 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов 2023 года.

Среди лучших фильмов оказались самые обсуждаемые проекты — фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Полный список выглядит следующим образом:

  • «Американское чтиво» (Корд Джефферсон)
  • «Барби» (Грета Гервиг)
  • «Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос)
  • «Май, декабрь» (Тодд Хейнс)
  • «Маэстро» (Брэдли Купер)
  • «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан)
  • «Оставленные» (Александр Пэйн)
  • «Прошлые жизни» (Селин Сон)
  • «Убийцы цветочной луны» (Мартин Скорсезе)
  • «Человек-паук: Паутина вселенных» (Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс)

Десятку AFI считают показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в прошлом году сразу семь из 10 фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Киноакадемии.

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