Объявлены лучшие зарубежные фильмы 2023 года

Фото: © кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов 2023 года.
Среди лучших фильмов оказались самые обсуждаемые проекты — фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Полный список выглядит следующим образом:
- «Американское чтиво» (Корд Джефферсон)
- «Барби» (Грета Гервиг)
- «Бедные-несчастные» (Йоргос Лантимос)
- «Май, декабрь» (Тодд Хейнс)
- «Маэстро» (Брэдли Купер)
- «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан)
- «Оставленные» (Александр Пэйн)
- «Прошлые жизни» (Селин Сон)
- «Убийцы цветочной луны» (Мартин Скорсезе)
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон, Кемп Пауэрс)
Десятку AFI считают показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в прошлом году сразу семь из 10 фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Киноакадемии.