«Елки 10» обошли в прокате мультфильм Миядзаки

Фильм «Елки 10» собрал в первый уикенд проката на 10 миллионов больше, чем мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

По данным сайта «Кинобизнес», касса десятой части «Елок» составила 116,2 миллиона рублей, а у «Мальчика и птицы» — 106,5 миллиона.

При этом обе новинки не смогли обогнать российскую комедию «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Фильм идет в прокате вторую неделю, и за минувший уикенд собрал 124,6 миллиона рублей (при общей кассе в почти 400 миллионов).