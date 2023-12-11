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Футболист Дмитрий Сычев пробил буллит Антону Красоткину

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист Дмитрий Сычев и нападающий ХК «Авангард» Владимир Ткачев в паре пробили буллит вратарю ХК «Сибирь» на матче звезд КХЛ в воскресенье,10 декабря.

Одним из традиционных конкурсов на матче звезд КХЛ остается «Эффектный буллит». Задача хоккеистов показать нечто экстраординарное, применив как мастерство, так и творчество.

На матче звезд КХЛ - 2023 гостями и участниками шоу стали знаменитые футболисты, которые выступили в качестве помощников тренеров в каждом дивизионе.

Девизион Чернышова в «Эффектных буллитах» представил Ткачев, взяв в пару Сычева. Спортсмены вышли на лед с мячом и шайбой и прокатились до ворот, делая перепасы. У ворот Антона Красоткина Ткачев дал пас шайбой Сычеву, и тот отправил ее в ворота. Затем Ткачев сделал подкидку мячом, а футболист отбил его головой в тебе же ворота.

Среди других участников «Эффектного буллита» - молодой хоккеист из «Сибирских снайперов» Владимир Михалев, повторивший виртуозный буллит Никиты Гусева из 2015 года, и нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, вышедший на лед в костюме ананаса. А Кэмерон Ли вместо шайбы для броска использовал банку икры.

Матч звезд КХЛ — ежегодное спортивно-развлекательное мероприятие, которое проводят в межсезонную паузу. На шоу собирают лучших хоккеистов лиги, выбирают участников болельщики, спортивное сообщество и сама лига.

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...