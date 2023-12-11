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Рузиль Минекаев из «Слова пацана» завел официальный телеграм-канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @ruzil.minekaev

Актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата (Адидаса-младшего) в «Слове пацана», завел официальный телеграм-канал и попросил отписаться поклонников от фейковых страниц.

На фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где Минекаев играет главную роль, в Telegram появились десятки фейковых и фан-сообществ актера.

«Отписывайтесь от всех остальных и оставайтесь здесь. Здесь я буду что-нибудь рассказывать», — сказал Минекаевв первой публикации своего официального телеграм-канала.

Где еще снялись актеры из «Слова пацана»

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...