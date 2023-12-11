Рузиль Минекаев из «Слова пацана» завел официальный телеграм-канал

Актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата (Адидаса-младшего) в «Слове пацана», завел официальный телеграм-канал и попросил отписаться поклонников от фейковых страниц.

На фоне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где Минекаев играет главную роль, в Telegram появились десятки фейковых и фан-сообществ актера.

«Отписывайтесь от всех остальных и оставайтесь здесь. Здесь я буду что-нибудь рассказывать», — сказал Минекаевв первой публикации своего официального телеграм-канала.

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