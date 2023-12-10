Врач рассказал о самой уязвимой для морозов категории людей

Мороз наиболее опасен для людей с заболеваниями сердца и сосудов, предупредил врач Владимир Хорошев

Сердечно-сосудистые заболеваний отрицательно сказываются на восприимчивости к зимнему холоду, предупредил сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

«Негативное влияние мороз оказывает на людей с гипертонической болезнью, с артериальной гипертензией», — сказал врач в беседе с ТАСС. По его словам, холодная погода может также отрицательно сказаться и на тех, кто перенес инфаркт.

Отдельное внимание эксперт уделил и важности наличия перерывов при уборке снега во время мороза, указав, что если «человек почувствовал даже незначительную усталость, то это уже сигнал об опасности».

Врач также подчеркнул, что перед тем, как выйти на улицу, следует уделить несколько минут температурной адаптации организма и совершить несколько глубоких вдохов.