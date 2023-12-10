Путин заявил, что Киев «совсем оборзел»

Киевские власти «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине, заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества.

Российский лидер отметил, что «никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией».

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин. Фрагмент беседы опубликовал в своем телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

Ранее украинская Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах, который, в частности, ужесточает ограничения на использование русского языка в стране.