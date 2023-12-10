Запад нашел «безопасного» преемника Зеленского

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет наиболее безопасным преемником для Владимира Зеленского, приводит итальянское издание Antidiplomatico мнение источников в европейских политических кругах.

«Самым безопасным вариантом для Зеленского может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По мнению издания, остальные кандидаты на пост президента Украины подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе. Но, по данным опроса социологической службы Центра Разумкова в июле 2023 года, только 37,8% респондентов склонны доверять главе администрации Зеленского.

Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt заявила, что Зеленский входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его политических оппонентов, остался позади.