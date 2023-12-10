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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил, что от воинов СВО зависит будущее России

Источник:
Sibnet.ru
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СВО на передовой сражаются за будущее России, заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда№ по случаю Дня героев Отечества.

«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», — сказал глава государства. Фрагмент беседы опубликовал журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Российский лидер отметил, что прочитал каждое представление по награжденным. «Где вы воюете, как вы воюете. Впечатляет, можно по каждому сюжет сделать, отдельную программу», — подчеркнул Путин.

На это один из военнослужащих отметил, что «лучше не стоит, чтобы враги не знали». «Время придет, мы ничего не будем забывать», — заверил президент.

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Топ комментариев

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

STRYKER9800

Дело в том что еще 6 лет "стабильности" страна не переживет!