Путин заявил, что от воинов СВО зависит будущее России

СВО на передовой сражаются за будущее России, заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда№ по случаю Дня героев Отечества.

«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», — сказал глава государства. Фрагмент беседы опубликовал журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Российский лидер отметил, что прочитал каждое представление по награжденным. «Где вы воюете, как вы воюете. Впечатляет, можно по каждому сюжет сделать, отдельную программу», — подчеркнул Путин.

На это один из военнослужащих отметил, что «лучше не стоит, чтобы враги не знали». «Время придет, мы ничего не будем забывать», — заверил президент.