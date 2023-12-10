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Washington Post рассказала об изменении поведения Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед конгрессом США, считают эксперты Washington Post.

«Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил <…> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <…>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

По мнению издания, на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение необходимой финансовой помощи в размере миллиардов долларов. Кроме того, на фоне внутренних политических разногласий на Украине возникло напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

«Отношения между официальными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно портятся», — резюмируется в статье.

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