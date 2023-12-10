Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической заявил, что Россия спровоцировала рост цен на газ в Европе в 2022 году.

«Цены на энергетику выросли повсюду», — цитирует ТАСС Шольца. «В целом в Европе недосчитались 120 миллиардов кубометров газа», — уточнил канцлер.

В сентябре сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. 15 декабря 2022 года