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Шольц обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе

Источник:
ТАСС
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Канцлер Германии Олаф Шольц на съезде Социал-демократической заявил, что Россия спровоцировала рост цен на газ в Европе в 2022 году.

«Цены на энергетику выросли повсюду», — цитирует ТАСС Шольца. «В целом в Европе недосчитались 120 миллиардов кубометров газа», — уточнил канцлер.

В сентябре сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. 15 декабря 2022 года

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Экономика #Недра и ТЭК
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Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

STRYKER9800

Дело в том что еще 6 лет "стабильности" страна не переживет!

Times Square

Санта-Барбара и то меньше лет шла чем этот сериал.